Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa’da bir kişi uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap tasarrufu ve satışı gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre isminin baş harfleri M.D.(E-23) olan bir kişinin üzerinde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 115 adet tam, 6 adet yarım hap; uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 5 bin 950 TL para bulundu.

-Ozanköy’de 12 eve girdiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

Ozanköy’de nisan, mayıs ve haziranda yaşanan ev açma olaylarıyla iglili aranan bir kişi dün tutuklandı.

İsminin baş harfleri M.P. (E-39) olan şahıs, 16 mayıs’ta Hasan Arkan’a ait ikametgahtan 2 bin 600 TL, 180 Euro ve 600 dolar, muhtelif ziynet eşyası; Jasmin Petra Helga Moret Pope’ye ait ikametgah içersinden 400 Euro ve 800 TL, Batuhan Bulak’a ait ikametgah içerisinden toplam 103 bin 500 TL, Abdurrahman Osman Arsalan’a ait ikametgah içerisinden 650 Doları, Toygun Özbek'e ait ikametgah içerisinden 7 bin TL, bir adet playstation 4 ve Samsung Gear S3 marka akıllı kol saati; Beyhan Soyer’e ait ikametgahtan 59 bin TL, 600 Euro ve 500 STG, Cevdet Aydıntaş’a ait ikametgah içerisinden bin Euro ve 8 bin 500 TL, İnci Özkayım’a ait ikametgah içerisinden bir adet çocuk kamerasını Murat Haydar’a ait ikametgah içerisinden bin 600 TL, 150 Euro, 100 STG ve 50 Avustralya doları, Mehmet Eminağa’ya ait ikametgahtan 25 Euro, 230 Stg ve 2 bin 400 TL, Hakan Yetiner’e ait ikametgah içerisinden 4bin 350 TL, 600 Dolar ve 450 Euro çaldığı; Su Denktaş’a ait ikametgaha cürüm işlemek kastı ile girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıkış yaptığı gerekçesiyle aranıyordu.

-Girne’de bıçaklı kavga

Girne’de alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada üç kişi bıçakla yara aldı. Olayda O.P.(E-24) kendisine ait daire içerisinde çıkan tartışmada Ö.K'yi (E-29) bıçak ile sırt kısmından yaraladı, Ö.K. de tasarrufuna bulundurduğu bıçağı gelişi güzel salladığı sırada O.P’yi sağ el serçe parmağı, G.M.'yi (E-23) de sağ kol üst kısmından yaraladı. O.P.(E-24) ve Ö.K.(E-29) tutuklandı.

-Müstahdem tarafından hırsızlık

Lefkoşa’da bir petrol istasyonunda çalışan, isminin baş harflari M.Z.Y. (E-25) olan bir kişi, 17 Nisan 2022’de iş yerine ait 9 bin 996 TL’yi şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

-Hırsızlık

Gazimağusa'daki bir yurda konaklamak için giden bir kişinin (C.K. E-65), yurdun resepsiyonundaki buzdolabı içerisinden hellim ve bardak su, resepsiyon masası üzerinde bulunan 8 adet klima kumandasını çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Mutluyaka’da hırsızlık

Mutluyaka’da 6 Mayıs’ta, bir inşaat şirketine ait olup ambar olarak kullanılan, çalışmayan van aracı, çekici araçla çaldığı ve 8 bin 400 TL karşılığında hurdacıya sattığı gerekçesiyle bir kişi (B.H. E-21), tutuklandı.

-Alsancak’ta vahim zarar

Alsancak’ta bugün 02.45 sıralarında, Coşkun Özbaş’ın yumruk atarak burnunu kırdığı gerekçesiyle bir kişi (S.E. E-44) tutuklandı.