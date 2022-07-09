Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan haberler
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Girne’de sahte dolar tedavüle sürmekten iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre tasarrufunda bulunan 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1000 Dolar nakit parayı bir sahsa vererek tedavüle sürdüğü tespit edilen A.E.M.(E-29) ve yürütülen ileri soruşturmada A.E.M ile birlikte 100’lük banknotlardan oluşan toplamda 21.700 Dolar nakit parayı Girne’de bir kumarhanede kumar oynamak maksadıyla tedavüle süren K.B.(E-33) tutuklandı.

6-8 Temmuz tarihleri arasında A.E.M’nin tasarrufunda bulunan sahte paraların seri numaraları şöyle: “KK11264874CK11, KK11264873CK11, KB53287295KB2, KB53287296KB2, KL91537269BL12, KL91537270BL12, KL91537268BL12, KK11264875CK11, KL91537521BL12, KL91537520BL12”

Soruşturma devam ediyor.

-Ev yangını

Lefkoşa’da Okullar Yolu Sokak’ta, Selçuk Mazhar’a ait evin mutfak bölümünde, buzdolabının kısa devre yapması sonucunda yangın meydana geldi.

Bu sabah saat 03:30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda mutfak dolapları, muhtelif elektrikli eşyalar yandı.

Soruşturma devam ediyor.

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