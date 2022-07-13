Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan haberler
banner83
banner80

Gazimağusa’da, 11-12 Temmuz tarihleri arasında, Danış Tunalıgil Sokak'ta faaliyet gösteren bir soğuk hava deposunun ofis odasındaki çekmecede muhafaza edilen 90 bin TL nakit paranın çalındığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığının basın bültenine göre, meselede zanlı görülen R.S.(E-31) ve T.Ç.(E-40) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-19 yaşındaki Kaya aranıyor

Öte yandan Lefkoşa’da sakin Tuğba Kaya'nın (K-19), dün saat 01.00 sıralarında ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı, Kaya'nın aranmakta olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KKTC’de geçen hafta 71 trafik kazası meydana geldi,...
KKTC’de geçen hafta 71 trafik kazası meydana geldi,...
  1. Kıbrıs
﻿