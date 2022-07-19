Polis basın bültenine yansıyan haberler

Girne’de hayatını kaybeden 29 yaşındaki Lisa Nyasha Tawonezvı’nin ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz’da kaldığı ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, arkadaşları tarafından getirildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitiren Lisa Nyasha Tawonezvı’nin otopsisi yapıldı.

Ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınan Tawonezvı’nin, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

-Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu… 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün saat 15.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Operasyonda, A.K.(E-33) kullanımındaki ve M.T.’nin (E-18) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve araçtan dışarıya atılan paket içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Kumyalı’da sönmemiş izmarit yangına neden oldu… 1 kişi tutuklandı

Kumyalı’da, dün saat 19:45 sıralarında Hasan Arıburnu Anı Ormanı mevkiinde, devriye halinde olan bir polis ekibi tarafından L.N.S.’nin (E-44) içtiği sönmemiş sigaranın izmaritini, tedbirsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kuru otların üzerine atarak, bir metrekarelik alandaki kuru otların yanmasına sebep olduğu tespit edildi.

Yangın devriye halindeki polis ekibi tarafından söndürülürken, L.N.S. tutuklandı.

-Video çektiği sırada düşerek, ağır yaralandı

İskele’de dün saat 22.30 sıralarında bir barda müşteri olarak bulunan Abbas Nıaghıha (E-43), sandalye üzerinde cep telefonu ile video çektiği sırada dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu başını yere çarparak, ağır şekilde yaralandı.

Abbas Nıaghıha, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.