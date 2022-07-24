Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan haberler
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Gazimağusa’da çalıştığı iş yerinden 8 bin TL’yi zimmetine geçiren şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 20 Haziran – 23 Temmuz tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan A.T.’nin (E-22), işletmeye gelen müşterilerden aldığı siparişleri elektronik yazar kasa sistemine eksik işledikten sonra, yazar kasada oluşan toplamda 8 bin TL nakit parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da yangın

Gazimağusa’da, bugün sabah saatlerinde Karakol bölgesinde bulunan bir apartman dairesinin balkonunda meydana gelen yangın sonucu, 10 adet ahşap çıta, 2 adet çamaşır kurutma teli, 4 çift ayakkabı, oyuncak yol kaykayı ve halı yandı. Yangında, 5 adet kamera tripot ayağı ise ısıdan zarar görürken, balkonun kapı camları ise ısıdan kırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

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