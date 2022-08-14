Polis basın bültenine yansıyan haberler

Tatlısu’da 12 Ağustos’da denize girmek maksadıyla ikametgahından ayrılan ve geri dönmeyen Dmıtry Chernousov (E-42) dün denizin yaklaşık 1,5 kilometre içerisinde ölü olarak tespit edildi.

Polis, doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmayan şahsın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

-Kayıp şahıs

Gazimağusa’da sakin Demet İnce’nin (K-44) önceki gün ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.

-Alaniçi’nde yangın

Alaniçi’nde dün bir arazide çıkan yangın sonucu, 35 dönüm anız ve 3 adet rulo balya tamamen, 6 adet zeytin ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.