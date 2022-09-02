Polis basın bültenine yansıyan haberler

Akdoğan'da, çalışmakta olduğu ikametgahında yaşamını yitiren Mehmet Sevdalı’nın (E-55) ölüm sebebinin “vücudundan elektrik akımı geçmesi sonucu oluşan dolaşım ve solum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün meydana gelmişti.

-Tatlısu’da yaşamını yitiren Mehmet Güneş’in ölüm sebebi “kalp krizi”

Öte yandan dün Tatlısu’da rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet Güneş’in (E-74) doktorundan yapılan soruşturmada “kalp krizi” sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

-Girne’de hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede çalışan A.K.’nin (K-23), mutfak kapısı üzerine asılı olan işverenine ait çantadan 250 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

6-16 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne’de kumarhaneden cep telefonu çalan şahıs tutuklandı

Girne de faaliyet gösteren bir kumarhanede slot makinesi üzerinde müşteri tarafından bırakılan Samsung A20 marka cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen V.Ç. (E-37) tutuklandı.

29 Ağustos saat 04.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs dün tespit edildi.

-Lefkoşa’da bir marketten 5.800TL değerinde içki çalan şahıs tutuklandı

Öte yandan 24 Ağustos tarihinde saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden M.F.S.’nin (E-20), market içerisinden toplam 5.800 TL değerindeki muhtelif alkollü içkileri çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.