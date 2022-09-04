Polis basın bültenine yansıyan haberler

Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde, bir şahsın kalmakta olduğu odanın penceresinden içeri girilerek, oda içerisinden nakit para, gümüş yüzük ve kol saatleri çalınması olayında zanlı olarak görülen 21 yaşında bir erkek şahıs tutuklandı.

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 02.00 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde, bir şahsın kalmakta olduğu odanın penceresi açılarak içeriye girildi ve içerisinden; 400 Amerikan Doları, 500 Euro, 400 Gürcistan Larisi nakit para ile 6 adet gümüş erkek yüzüğü ve 3 adet erkek kol saati çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ö.K. (E-21) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de üç ayrı kumarhanede denetim yapıldı: 56 kişiye yasal işlem

Polis, dün, Girne bölgesinde faaliyet gösteren üç ayrı kumarhanede polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 56 kişi tespit edildiğini bildirdi. Söz konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.