Polis basın bültenine yansıyan haberler

5 Kasım 2021’de Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından N.A.Ç.(E-39)’nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 2,5 gram ağırlığında kokain ve yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken,,Polis Basın Subaylığı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK

5 Kasım Cuma günü, saat 10:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, faaliyet gösteren bir spor salonu içerisinde, U.A.(E-49) aralarında çıkan tartışma sonucu Z.S.(E-47) ile kavga edip birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurdukları sırada, U.A. tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile Z.S’nin sağ koluna vurmak suretiyle kolunun kırılmasına sebep oldu. Z.S., Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, U.A. ise tutuklandı.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

6 Kasım Cumartesi, saat 00:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence yerinde müşteri olarak bulunan M.B.(E-23) 124 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, hesap anlaşmazlığı yüzünden mekandaki görevliler ile işletme dışında tartıştığı sırada, o esnada eğlence yerinden çıkan Mehmet Şen’in burnuna yumruk vurup adı edilenin burnunun kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.