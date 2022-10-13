Polis basın bültenine yansıyan haberler

Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalışan G.D’nin (E-28), oteldeki bir odadan I-phone 11 Pro Max Gold marka cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Kumarhaneye girişi yasak olan 22 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis basın bültenindeki bilgilere göre, Girne'de dün üç ayrı kumarhanede gerçekleştirilen denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri yasak olan 22 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-4 yerde yangın

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun Karatepe mevkiinde dün gece 20.30 sıralarında çıkan yangın sonucu, yaklaşık 15 dönümlük tarla içindeki anızlar ile 3 rulo balya yandı.

Yine dün 18.30 sıralarında, Korkuteli ile Çayönü köyleri arasında bulunan arazide başlayan yangın sonucu, yaklaşık 50 dönümlük alan içerisindeki çalılık, dikenlikler ve kuru otlar ile 200 metre genişliğindeki dere yatağındaki bitki örtüsü yandı.

Girne’de dün 20.45’te Şehit Cavit Salih Sokak’taki bir apartmanının havalandırma boşluğunda, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, apartman sakini bir şahsın depo olarak kullandığı odada 1 gaz sobası, 1 kullanılmayan şofben, 2 çanta ile muhtelif aletler, yiyecek malzemeleri, 1 ahşap raf, apartmana ait su ve gider boruları ile 1 kaynak makinesi yanarak zarar gördü.

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde de bu sabah 06.00 sıralarında,

henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın sonucu atölyeye ait muhtelif kereste ve iş makineleri ile yangının çevreye sirayet etmesi sonucu, yaklaşık yüz metre karelik alandaki kuru ot ve kamışlıklar yanarak zarar gördü.

Çıkan dört yangının tümü, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.