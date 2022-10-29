Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa’da, bir giyim mağazasına yardım amaçlı giden A.E (E-42), mağaza içerisinden toplam 156 bin 595 TL değerindeki muhtelif kıyafet ve ayakkabı ürünlerini çaldmaktan tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Kasım 2021-Ekim 2022 arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir mağazada çalışan S.B.’nin de (E-30) bir müşteriye satmış olduğu ürüne karşılık tahsil ettiği 770 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da kablo çalındı

Lefkoşa’da bulunan Telekomünikasyon Dairesi'ne ait açık ambar olarak kullanılan alan içerisinde muhafaza edilen toplam 100 kg ağırlığındaki muhtelif telefon kabloları çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.T. (E-28) ve B.H. (E-27) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de gümrüksüz mal tasarrufu

İskele’de dün trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından A.T.’nin (E-33) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 152 adet elektronik sigara bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.