Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa’da, bir giyim mağazasına yardım amaçlı giden A.E (E-42), mağaza içerisinden toplam 156 bin 595 TL değerindeki muhtelif kıyafet ve ayakkabı ürünlerini çaldmaktan tutuklandı.
Polis Basın Bültenine göre, Kasım 2021-Ekim 2022 arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir mağazada çalışan S.B.’nin de (E-30) bir müşteriye satmış olduğu ürüne karşılık tahsil ettiği 770 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
-Lefkoşa’da kablo çalındı
-İskele’de gümrüksüz mal tasarrufu
İskele’de dün trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından A.T.’nin (E-33) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 152 adet elektronik sigara bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.