Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da evinde ölü olarak bulunan 58 yaşındaki Osman Sağlam’ın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlam, 28 Ekim'de evinde ölü olarak bulunmuştu.

-Sahte pasaportu tedavüle süren kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 20.30 sıralarında Lokmacı Sınır Kapısı’nda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden KKTC’ye giriş yapmak isteyen M.E.B.’nin (E-21), tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte İspanyol pasaportunu görevli memura vererek, belgede adı geçenin kimliğine bürünüp, sahte resmi evrağı tedavüle sürdüğü tespit edildi. M.E.B. tutuklandı.

-Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giren kişinin tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş ürünler bulundu

Girne Turizm Limanı’nda dün sabah KKTC’ye giriş yapan A.M.D.’nin (E-47) eşyalarında gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 2 bin 850 adet cinsel gücü artırıcı hap, 50 adet gömlek, 16 adet parfüm, 14 adet kemer, 11 adet muhtelif takı seti, çay makinesi ve nargile tütünü bulunarak, emare olarak alındı. A.M.D tutuklandı.

-Salimi’nin darp edilmesi olayında bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 30 Ekim’de meydana gelen olayda meçhul şahıs/lar tarafından ciddi şekilde darp edilen Sina Salimi’nin (E-23), sağ kulak zarı yırtılarak, beyninde kanama oluşmuştu. Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen S.D.(E-23) tutuklandı.

-Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Girne-Lefkoşa Anayolunun Ciklos mevkiinde dün akşam Dimitar Atanasov’un kullanımındaki araçta seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümü ve ön kısmı ile araç içerisindeki muhtelif eşyalar tamamen, aracın arka kısmı ise kısmen yanarak, zarar gördü.