Polis basın bültenine yansıyan haberler

Trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Karaca’nın ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi ” olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı, 4 Kasım tarihinde Girne-Değirmenlik anayolunda meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasıyla ilgili 54 yaşındaki Mustafa Karaca’nın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi ” sonucu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Yedikonuk’ta Yudi mevkiinde, A.T.(E-29) ve N.N.’nin (E-38) dün tekneyle izinsiz denize ağ atmak suretiyle kanunsuz avlandıkları tespit edildi.
Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.