Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde yapımı devam eden inşaattan muhtelif eşyalar çalınmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı tutuklananların ismini E.B.(E-35) ve M.B.(E-22) olarak açıkladı. İnşaattaki malzemeler ekim ayında çalınmıştı.
88 yaşındaki Samia Özerinç bu sabah Gazimağusa’daki bir yaşlı bakımevinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Öte yandan, önceki gün Kayalar köyündeki evinde ölü bulunan Christine Margaret Rose Oktekin’e (K-75) otopsi yapıldı. Oktekin’in ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği” olarak açıklandı.