Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan haberler
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Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde yapımı devam eden inşaattan muhtelif eşyalar çalınmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı tutuklananların ismini E.B.(E-35) ve M.B.(E-22) olarak açıkladı. İnşaattaki malzemeler ekim ayında çalınmıştı.

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-Ani ölümler

88 yaşındaki Samia Özerinç bu sabah Gazimağusa’daki bir yaşlı bakımevinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, önceki gün Kayalar köyündeki evinde ölü bulunan Christine Margaret Rose Oktekin’e (K-75) otopsi yapıldı. Oktekin’in ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği” olarak açıklandı.

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