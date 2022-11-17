Polis basın bültenine yansıyan haberler

Bostancı sınır kapısından KKTC’ye giriş yaparken aracında av fişeği bulunan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, A.K.’nin (E-64) aracında gümrük memurları tarafından yapılan aramada ithali yasak 75 adet av fişeği tespit edildi.

-Cep telefonu ve para hırsızlığında iki tutuklu

Lefkoşa’da bir kafeden, Güzelyurt’ta da bir araçtan yapılan hırsızlıkla ilgili iki kişi tutuklandı.

31 Ekim’de Lefkoşa’da Lokmacı bölgesinde faaliyet gösteren kafeden bir şahsa ait cep telefonunun çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada I.V.I.(E-39) tutuklandı.

Öte yandan 2 Ekim’de Güzelyurt’ta, Ankara Caddesinde park halindeki araçtan çantada muhafaza edilen 11 bin TL ve 570 Euro nakit paranın çalınmasıyla ileri soruşturmada M.T.(E-24) tutuklandı.

-İki ani ölümün nedeni otopsiyle belirlendi

Polis, 86 yaşındaki Aynur Aykutlu ile 70 yaşındkai Tatiana Evstigneeva’na (K-70) ani ve gayri tabii ölüm nedeniyle yapılan otopsilerinin raporlarını açıkladı.

Buna göre, 14 Kasım’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Aynur Aykutlu’nun (K-86) ölüm sebebi “Çoklu organ yetmezliği” olarak belirlendi.

15 Kasım’da Tuzla’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Tatiana Evstigneeva’nın (K-70) ölüm sebebi de “Kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olarak açıklandı.