Polis basın bültenine yansıyan haberler

Bostancı sınır kapısından KKTC’ye giriş yaparken aracında av fişeği bulunan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, A.K.’nin (E-64) aracında gümrük memurları tarafından yapılan aramada ithali yasak 75 adet av fişeği tespit edildi.
-Cep telefonu ve para hırsızlığında iki tutuklu
Lefkoşa’da bir kafeden, Güzelyurt’ta da bir araçtan yapılan hırsızlıkla ilgili iki kişi tutuklandı.
Öte yandan 2 Ekim’de Güzelyurt’ta, Ankara Caddesinde park halindeki araçtan çantada muhafaza edilen 11 bin TL ve 570 Euro nakit paranın çalınmasıyla ileri soruşturmada M.T.(E-24) tutuklandı.
-İki ani ölümün nedeni otopsiyle belirlendi
Polis, 86 yaşındaki Aynur Aykutlu ile 70 yaşındkai Tatiana Evstigneeva’na (K-70) ani ve gayri tabii ölüm nedeniyle yapılan otopsilerinin raporlarını açıkladı.
Buna göre, 14 Kasım’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Aynur Aykutlu’nun (K-86) ölüm sebebi “Çoklu organ yetmezliği” olarak belirlendi.
15 Kasım’da Tuzla’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Tatiana Evstigneeva’nın (K-70) ölüm sebebi de “Kalp hastalığı, kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olarak açıklandı.