Polis basın bültenine yansıyan haberler

Vadili’de bir ağıldan 15 küçükbaş hayvan çalındı, polis iki kişiyi tutukladı.
Polisten verilen bilgiye göre, 18 ve 19 Kasım arasında Vadili’de ağıllar bölgesinde bulunan bir ağıldan15 küçükbaş hayvan çalındı; meselede zanlı olarak görülen H.Y. (E-40) ve M.Y. (E-20) tutuklandı.
Polis bülteninde, Gazimağusa sakini 50 yaşındaki Mehmet Sepetçi’nin arandığı duyuruldu.
Polise dün yapılan başvuruda, Sepetçi’nin 16 Kasım’da 07.30 sıralarında evinden ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığının bildirildiği kaydedildi.