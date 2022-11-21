Polis basın bültenine yansıyan haberler

Doğancı’da sakin Günay Alpun (K-80) dün rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-Hırsızlık
Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da 12 Kasım’da Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde duran seyyar satış aracın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen V.S.(E-39) dün tespit edilerek tutuklandı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
-İzinsiz kazı
Karaoğlanoğlu’nda dün A.B.(E-47), A.B.(E-27) ve M.G.(E-16), define bulmak amacıyla tasarruflarında bulunan dedektörle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü tespit edildi. Adı geçen şahıslar tutuklandı.
Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.