Polis basın bültenine yansıyan haberler

Haspolat’ta sakin 71 yaşındaki Latif Bezeyiş’in evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre Bezeyiş’e yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan, 20 Kasım’da rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitiren Doğancı’da sakin 80 yaşındaki Günay Alpun’a yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Alpun’un kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.

Küçük Kaymaklı'da kaldığı evde dün ölü bulunan 21 yaşındaki Marouen Khammassı’nin otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

-Girne’de uyuşturucu

Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde dün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.T.(E-46) ve Y.Ç.’nin (K-23) tasarruflarında yaklaşık 38 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

M.T., Y.Ç. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.C.(E-39) tutuklandı.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da 2020-12 Kasım 2022 tarihleri arasında kozmetik ürünleri satan bir işletmede çalışan G.E.’nin (E-42) tanıtım için kendisine verilen iş yerine ait 6 bin TL değerindeki ürünler ile müşterilerden tahsil etmiş olduğu 2 bin 425 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi. G.E. tutuklandı.

-Kendini belediye çalışanı olarak tanıtıp para temin etti

Güzelyurt’ta 18 Kasım tarihinde E.K.'nin (E-32), dolandırmak kastı ile bir şahsa kendisini belediye çalışanı olarak tanıtıp aracı arıza yaptığı gerekçesi ile yalan beyanda bulunarak, 300 TL nakit parayı, başka bir şahıstan ise aynı yöntemle telefon hattına 194 TL karşılığında kontör yükletmek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

E.K. dün tespit edilerek tutuklandı.

-Araç yangını

Haspolat'ta Zafer Caddesi Çıkmaz Sokak üzerinde park halinde bulunan NG 033 plakalı van araçta dün muhtemel elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının aracın yanında park halinde bulunan UA 786 plakalı araca sirayet etmesiyle sol arka kısmındaki plastik aksamlar zarar gördü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.