Polis basın bültenine yansıyan haberler

Akyar Kara Giriş Kapısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden KKTC’ye giriş yapan A.S.’ye (E-39) ait araçta ve akabinde ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilo 104 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 20.40 sıralarında meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs tutuklanarak, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el konuldu.

-Gazimağusa’da marketten hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden S.K.(E-30) ve H.S.K.’nın (K-26), marketten bin 491.51 TL değerindeki muhtelif yiyecek ve içecek ürünlerini çaldıkları tespit edildi.

Dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Girne’de yangın

Öte yandan dün 15.45 sıralarında, Girne’de Feyzullah Sokak üzerinde bulunan Ayanlar Apartmanın elektrik panosunda muhtemelen elektrik tesisatlarının aşırı yüklenmesinden dolayı çıkan yangında apartmana ait 15 elektrik sayacı, 1 üç fazlı sayaç, 1 set kesici, 3 yükleyici, 1 alüminyumdan mamul dolap tamamen yanarken, apartmanın kapalı otoparkı ise isten zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Cengizköy’de trafik kazası…1 kişi ağır yaralandı

Cengizköy’de bugün saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır üç kişi yaralandı.

Kaza, Cengizköy’de Cemal Eruç Caddesi üzerinde Tayip Doğan’ın (E-23), 117 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GM 944 plakalı salon aracıyla virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması ve banketin dışında bulunan boş alan içerisindeki bordür taşlarına çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Tayip Doğan ile araçta yolcu olarak bulunan, Mustafa Keskin (E-21) ve yine ayni araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Mücahit Hilmi Eker’in (E-20) tedavisi kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022, 12:57