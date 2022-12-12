Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki yaya Yusuf Numan yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.00’de Necdet Levent Sokak üzerinde, Mehmet Kurt (E-33), yönetimindeki TPC 949 plakalı otobüs ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağ tarafında bulunan Şehit Salahi Mehmet Sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce sağ tarafa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sokak üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Yusuf Numan’a (E-89) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Yusuf Numan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalça kırığı teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

TPC 949 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Kurt tutuklandı.

Göçmenköy’de dün gece Mustafa Karaduman’a ait ahşaptan mamul ambar olarak kullanılan kapalı depoda meydana gelen yangın sonucu, depo ve içerisinde bulunan muhtelif inşaat malzemeleri ile aletler yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bugün saat 03.00’te Akçay’da Filiz Sokak üzerinde park halinde bulunan Mahmut Çakır’ın kullanımındaki salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında, aracın ön kısmı ve Erol Çuvalcıoğlu’na ait ambarın kapısı kısmen, iki adet çöp bidonu ise tamamen yanarak zarar gördü.