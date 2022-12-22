Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa’da dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.A.G’nin (E-20) tasarrufundaki çantada yapılan arama sonucu, yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre bahse konu şahıs tutuklandı.

-Hırsızlık olaylar

Girne’de faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan

Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan A.I’nın (E-30), sattığı ürünlere karşılık bir şirketten tahsil ettiği toplam 86 bin 981 TL nakit parayı, iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Esentepe’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan S.K.D’nin (K-32) ise müşterilerin marketten satın aldığı ürünleri kasada iptal edip, toplam 22 bin 100 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Güney Kıbrıs’tan çaldığı aracı hurdacıya sattı

A.D.(E-21), S.K.(E-18) ve A.T’nin (E-20) Güney Kıbrıs’tan çaldığı bir aracı, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satmak suretiyle 22 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. Söz konusu aracın emare olarak alındığı ve bahse konu şahısların tutuklandığı bilgisi verildi.

-Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Hasan Aktepebaşı (E-33) bu sabaha karşı alkollü ve dikkatsiz şekilde sürdüğü aracı ile aynı istikamete doğru seyreden Andrei Alekseevich Sergienko (E-21) yönetimindeki ZRL 409 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Andrei Alekseevich Sergienko, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, taburcu oldu. Hasan Aktepebaşı’nın tutuklandığı kaydedildi.

Serhatköy’de dün 10.00 sıralarında yaşanan başka bir trafik kazasında ise, Sultan Teksin dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yolun sağından çıkıp, trafik levhasına çarptıktan sonra tarla içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sultan Teksin ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Ayaz (K-31) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Tedavilerinin ardından Sultan Teksin’in taburcu olduğu, Ayşe Ayaz’ın beyin cerrahi servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.