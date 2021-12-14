Polis basın bültenine yansıyan haberler

Derince’de, Hüseyin Artık’a ait ikametgahın avlususundaki araç üzerinde takılı akü çalındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-23) tutuklandı.

SAHTEKARLIKLA KREDİ TEMİNİ

İskele’de 11 Aralık’ta B.V.(E-41), S.B’ye, poliste tutuklu bulunan arkadaşının işlediği suçları mahkemeye intikal ettirmeyeceğine dair vaatte bulunduktan sonra adı edilenden 5 bin sterlin isteyerek, vermemesi halinde kendisinin de tutuklanacağı yalanını söyleyerek, S.B.’den 700 ABD doları ve 2 bin 047 sterlin parayı sahtekarlıkla temin etti.

B.V. tutuklandı, soruşturma sürüyor.