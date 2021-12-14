Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan haberler
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Derince’de, Hüseyin Artık’a ait ikametgahın avlususundaki  araç üzerinde takılı akü çalındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı  olarak görülen H.Y.(E-23) tutuklandı.

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SAHTEKARLIKLA KREDİ TEMİNİ 

İskele’de 11 Aralık’ta  B.V.(E-41), S.B’ye, poliste tutuklu bulunan arkadaşının işlediği suçları mahkemeye intikal ettirmeyeceğine dair vaatte bulunduktan sonra adı edilenden  5 bin sterlin isteyerek,  vermemesi halinde kendisinin de tutuklanacağı yalanını söyleyerek,  S.B.’den  700 ABD doları  ve 2 bin 047 sterlin parayı sahtekarlıkla temin etti.

B.V. tutuklandı, soruşturma sürüyor.

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