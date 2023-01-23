Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan haberler
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Haspolat ağıllar bölgesinde dün aralarında yaşanan tartışma sonucu H.V.(E-50), Cengiz Korkmazhan’ın (E-55) başına yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etti. Yere düşerek sol ayak bileğini kıran Korkmazhan’ın kafatasında çatlama olduğu belirtildi.

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Polis Basın Bülteni’ne göre H.V. tutuklanırken, Cengiz Korkmazhan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Kasti hasar

Gazimağusa’da bugünün ilk saatlerinde Y.M.(E-22), İsmet İnönü Bulvarı’nda kaldırım üzerinde park halinde bulunan üç aracın lastiklerini kasten delip patlatmak suretiyle kasti hasara uğrattı. Yüzde 211 mlgr. Alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen adı geçen kişi tutuklandı.

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