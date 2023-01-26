Polis basın bültenine yansıyan haberler

Haspolat Belediye Evleri Apartmanları’nda yüksekten düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki Chukwudi Oliver Nwauuisi dün yaşamını yitirdi.

Haspolat Belediye Evleri Apartmanlarında 10 Ocak’ta yaşanan olayda, Nwauuisi, I.E.(E-30) ve A.A.(E-23) ile depozito konusunda tartıştıkları sırada yaklaşık 11 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Zanlılar (I.E. ve A.A.) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde tespit edilerek, 20 Ocak’ta KKTC polisine teslim edilerek tutuklanmışlardı.

Yürütülen ileri soruşturmada, F.N.’nin (E-28) meseledeki zanlılarının (I.E. ve A.A.) 11 Ocak tarihinde Güney Kıbrıs’a kaçmalarına yardım ederek fer’i fail suçunu işlediği tespit edilerek dün tutuklandı.

-Gazimağusa’da 25 yaşındaki Eboka yaşamını yitirdi

Gazimağusa’da sakin 25 yaşındaki Emmanuel Osita Eboka (E-25) bugün evinde rahatsızlanarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

-Lefkoşa’da hırsızlık ve uyuşturucu

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde 24 Ocak’ta park halinde bulunan bir araçtan 85 bin TL, 700 Euro ve 120 Dolar nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen T.E.B.(E-19) ve M.B.N.M.(E-19) tespit edilerek tutuklandı.

Zanlıların polis aracı ile polis merkezine sevk edildikleri sırada, tasarruflarında bulundurdukları yaklaşık 100 mlgr. ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi, polis aracının arka koltuğu arasına sakladıkları tespit edildi.

-Kayıp kişi bulundu

Karaoğlanoğlu’nda sakin Mehmet Keskin’in (E-64) 24 Ocak tarihinden beri kayıp olduğu bildirilmişti. Keskin’in bulunduğu açıklandı.