Polis basın bültenine yansıyan haberler

Akdoğan’da Cumartesi günü evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 87 yaşındaki Birsen Özlüoğlu’nun ölüm sebebi “ağır nefes darlığı (Koah) ve aşırı yaşlılık (senilte)” olarak açıklandı.

-Ev- ambar açma, hırsızlık ve mülke tecavüz

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde 18-28 Ocak 2022 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen O.T.(E-24, Ö.F.E.(E-23) ve M.Ö.(E-25) tutuklandı.

Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamalarında; Yeniboğaziçi’nde bulunan Mete Köroğlu’na ait evden; televizyon, tost makinesi, kahve makinesi, su ısıtıcısı ve ütü, yine Yeniboğaziçi’nde bulunan Ursula Zenner’e ait evin avlusu içerisindeki ambardan jeneratör, odun kesme makinesi ve ot kesme makinesi ile Gazimağusa’da Rasoul Sangin’a park halindeki aracı çaldıkları tespit edildi.

-Girne’de marketten içki çalındı

Girne'de faaliyet gösteren bir markete bugün müşteri olarak giden Z.E.G.(E-22) ve M.A.S.H.H.’nin (E-20) market içerisinde satışa sunulan iki şişe alkollü içkiyi çaldıkları tespit edildi.

Söz konusu kişiler tutuklandı.

-Kanunsuz avlanan dört kişiye ceza kesildi

Polis tarafından Pazar günü yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında, Ağıllar -Altınova arasında A.B.(E-71) ve S.D.’nin (E-71) 18 numaralı ava kapalı bölge içerisinde, Bafra’da, B.Ö.(E-33) ve B.E.’nin (E-25) ise 10 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında idari para cezası kesildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.