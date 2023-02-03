Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda alkollü içki tesiri altındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Aygün (E-21), bu sabah saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda Köpek Barınağı yakınlarında GP 632 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüjün bordur taşlarına çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Yoldan çıkan araç, 4 metre derinliğindeki su menfez çukuruna çarptıktan sonra takla atıp, tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu, alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Hacıhasanoğlu (E-19) ve Enes Aygün (E-25) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolcular acil serviste, araç sürücüsü ise yapılan ameliyatın ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı.

-Birisi dikkatsiz, diğer alkollü sürücü çarpıştı

Öte yandan, Karaoğlanoğlu’nda Rıfat Akkuyu (E-31), NR 263 plakalı araçla dün akşam geri geri anayola çıkış yaptığı sırada, Tanyel Dayıoğlu (K-37) yönetimindeki SE 616 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Akkuyu ve araçta yolcu olarak bulunan Caner Öner (E-40) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Polis, adı geçen diğer sürücünün kaza sırasında 71 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunu açıkladı.

Polis her iki kazanın soruşturmasının devam ettiğini belirtti.