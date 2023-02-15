Polis basın bültenine yansıyan haberler

: Karaağaç’ta faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan Y.A.A.'nın (E-30) geçen yıl 7 Temmuz'da şirket adına bir dairenin satışında başka bir şahsı aracı olarak gösterip hileyle şirketten toplam 36 bin 130 sterlin parayı tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Polisin olayla ilgili ileri soruşturmasında Y.A.A. tutuklandı.

-Karabayram'ın ölüm sebebi otopsiyle belirlendi

Gazimağusa’daki evinde cumartesi günü aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki Zehra Karabayram’ın otopsisinde ölüm sebebinin “akciğer hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Kazantsev’in ölüm sebebi düşmeye bağlı

Cumartesi günü Lapta’da evine girmek için balkondan balkona geçmeye çalıştığı sırada düşerek yaşamını yitiren 54 yaşındaki Sergey Kazantsev’e yapılan otopside, ölüm sebebinin düşmeye bağlı "beyin kanaması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, servikal toroval, lumbar omur kırıkları, pelvis kemiği kırıkları, iç organ yaralanması ve iç kanama" olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma devam ediyor.

- Girne’de uyuşturucu..3 tutuklu

Girne'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan aramada, iki ikametgahta uyuşturucu tespit edildi, 3 kişi tutuklandı.

H.J.'nin (E-27) kaldığı ve A.K.(E-21) ve F.A.'nın (E-19) misafir olarak bulundukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 55 gram ağırlığında Hint keneviri türü ve yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü, yaklaşık 1 gram ağırlığında içerisinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu bulundu.

Ardından, A.K’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 34 gram ağırlığında Hint keneviri türü madde bulunarak emare olarak alındı.

- Alkollü içki çalmaktan dolayı aranan Z.A.G. tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren 2 ayrı marketten 17-18 Ocak tarihlerinde 3 şişe alkollü içki çalınması olayında zanlı olarak görülen ve aranmakta olan Z.A.G (E-22)’nin tespit ederek, tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.

- Elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu 2 araçta yangın

Gemikonağı- Yedidalga’da Şht. Nejdet Levent Caddesi üzerinde dün saat 07.00 sıralarında Muhammet Uyar’ın kullandığı; Lefkoşa Küçük Kaymaklı Mehmet Ali Sokak'ta ise 19.30 sıralarında Seyit Ali Saadetoğlu yönetiminde seyir halindeki araçlarda yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre her iki salon araçta çıkan yangınların sebebi, elektrik aksamlarının kısa devre yapması olarak belirlendi.

Yangın sonucu araçlarda maddi hasar hasar oluştu. Polisin yangınlarla ilgili soruşturması devam ediyor.