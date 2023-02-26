Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da alkollü araç kullanan Can Ataş, dikkatsizliği sonucunda kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Can Ataş (E-23) 60 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LJ 310 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan RS 081 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Yolun karşına geçmeye çalışan kişiye çarptı

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda dün, Emel Akçam (K-24), yönetimindeki RJ 622 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Seyfi Yıldız(E-27)’a çarptı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan Seyfi Yıldız'ın, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Alkollü araç kullanan kişi dikkatsizliği sonucu elektrik direğine çarptı

Pınarbaşı-Boğaz Anayolu üzerinde ise, Leılanı Ruth Notman (K-34) 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 313 plakalı araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan elektrik direğine çarptı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.