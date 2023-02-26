Polis, beş ilçede “eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri” yaptı

Beş ilçede Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldığı bildirildi.

PGM-Basın Subaylığı yapılan açıklamaya göre 25-26 Şubat tarihlerinde, 21.00-03.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’da; yapılan denetimler kapsamında, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, izin kurallarını uymadıkları tespit edilen 5 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 800 araç sürücüsü kontrol edildi ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz, 43’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 332 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 22 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

-Gazimağusa’da kumarhaneye girmeleri yasak 7 kişiye yasal işlem; trafikte 190 sürücü rapor edildi

Açıklamaya göre Gazimağusa’da; yapılan denetimler kapsamında, gece kulüpleri, kahvehaneler, restoranlar, kafeler, barlar, marketler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 1225 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 2’si sürüş ehliyetsiz 19’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 190 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 5 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

- Girne’de iki ayrı araçta, 2 adet kanunsuz bıçak ve 3 adet muhtelif markalarda canlı av fişeği bulundu ve 2 kişi tutuklandı

Girne’de; yapılan denetimler kapsamında, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta, 2 adet kanunsuz bıçak ve 3 adet muhtelif markalarda canlı av fişeği bulunarak emare olarak alındı ve iki kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 69 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam 1808 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 10’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz, 83’ü belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 452 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt’ta 277 araç sürücüsü trafik suçlarından rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı

Güzelyurt’ta; yapılan denetimler kapsamında, kahvehaneler, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam 830 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz, 66’sı belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 277 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücünün aracı ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

-İskele’de kumarhaneye girmeleri yasak olan 3 kişiye yasal işlem…84 araç sürücüsü rapor edildi

İskele’de yapılan denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtti.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 3 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 390 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 35’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 84 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.