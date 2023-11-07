Polis bülteni... Laçin’in ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Alevkayası’nda ormanlık alanda geçen pazar araç içerisinde ölü olarak bulunan 46 yaşındaki Burak Laçin’in otopsisinde, ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı, Karaağaç sakini Laçin’in ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

-Kesimi yapılan hayvanlara ait kulak numaralarını başka hayvanlara takarak kasaba satan kişi tutuklandı

Gazimağusa’da geçen çarşamba kesimleri yapılmış büyükbaş hayvanlara ait kulak numaralarını başka 10 büyükbaş hayvana takarak, Girne’de bir kasaba satan A.B.(E-34) tutuklandı.

Polis, A.B.'nin sahte belge düzenleyerek 475 bin TL elde ettiğini kaydetti.

Soruşturma devam ediyor.

- Misafir olarak gittiği evde 1510 euro çaldı

Girne’de dün saat 20.00 sıralarında misafir olarak gittiği bir evde 1510 euro para çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis, para cüzdanında muhafaza edilen parayı çaldığının tespit edilmesi ve polise bilgi verilmesi üzerine F.Ö.'nün (E-30) tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

- Girne’de kasti hasar ve mülke tecavüz

Girne’de etüt merkezi ile ortak kullandığı elektriğin borcunun ödenmediği ve elektriği kesildiği gerekçesiyle, etüt merkezine izinsiz olarak girerek, işletme içerisinde bulunan muhtelif eşyaları kuran Ö.S.(E-40) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, 5 kişinin ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Polis, söz konusu kişilerin tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

- Girne’de trafik kazası yapan alkollü sürücü tutuklandı

Girne'de dün gece karşı şeritteki bir araca çarparak kazaya neden olan Ayşen Kamburoğlu'nun (K-55) alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.

Saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan olmadı, Kamburoğlu tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, Uğur Mumcu Caddesi'nde 340 miligram alkollü içki tesiri altında olan Kamburoğlu’nun LV 975 plakalı salon aracıyla batıya doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi ve karşı şeritten gelen Önder Kanlı’nın (E-62) kullandığı PV 399 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kazayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.