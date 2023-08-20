Polis bülteni… Metehan’dan sahte sigorta poliçesiyle geçmek isteyen bir kişi tutuklandı

Polis bülteni… Metehan’dan sahte sigorta poliçesiyle geçmek isteyen bir kişi tutuklandı
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