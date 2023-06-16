Polis bülteni..15 yaşındaki Su Vural aranıyor

Polis, 15 yaşındaki Su Vural’ın aranmakta olduğunu bildirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bugün erken saatlerde ikametgahından ayrılan Vural’ın halen geri dönmediği kaydedildi. Soruşturma devam ediyor.

- Yeniboğaziçi’nde şahış emanet aldığı parayı tasarrufuna geçirdi

Yeniboğaziçi’nde dün saat 09.00 sıralarında H.G.'nin (E-43) başka bir şahsın banka hesabına yatırması için kendisine teslim edilen 50.000 TL parayı tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Polis, şahsın tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Alayköy’de tüp gaz hırsızlığı

Alayköy’de çarşamba günü 4 kişinin iki ayrı ikametgahın bahçesinden 4 mutfak tüpü çaldığı, ileri soruşturmada zanlı olarak görülen E.K.(E-28), Ö.B.(E-25), Ş.D.(E-27) ve H.Ö.'nün (E-31) tutuklandığı kaydedildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

- Geçen hafta çalınan telefon kablosuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

9-12 Haziran tarihleri arasında, Mevlevi ile Şahinler köyleri arasında bulunan telefon direkleri üzerinde monteli olan 330 metre uzunluğundaki telefon kablosunun kesilip çalınmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Polis, ileri soruşturmada İ.Ç.(E-24) ve M.H.'nin (E-22) mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilerek tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

- İzinsiz topladığı telefon ve elektrik kablolarını yaktığı sırada suçüstü yakalandı

Güzelyurt baraj bölgesinde dün saat 14.00 sıralarında S.G.(E-41), yetkili makamdan izinsiz toplandığı telefon ve elektrik kablolarını yakıp erittiği sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, akabinde, şahsın van aracında yapılan kontrolde yetkili makamdan izinsiz toplanmış eski maden niteliğinde muhtelif alüminyum ve bakır malzemeler tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.