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Polis duyurdu...Bu araç aranıyor

Polis duyurdu...Bu araç aranıyor
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 Polis, füme rengi, BMW X5 marka FG51 BJK plakalı aracın sürücüsünün her yerde arandığını, söz konusu aracı trafikte ya da herhangi bir yerde görenlerin en yakın polis merkezine ihbarda bulunmasını istedi. 
Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, söz konusu aracın sürücüsünün bir meseleyle ilgili arandığını bildirdi.

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