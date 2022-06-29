Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Eybil Efendi hayatını kaybetti

Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Eybil Efendi hayatını kaybetti
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Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Eybil Efendi, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak bugün vefat etti.

Efendi’nin vefatını duyuran Polis Basın Subaylığı, Efendi için yarın saat 11.30’da, Polis Genel Müdürlüğünde tören düzenleneceğini, ardından  Minareliköy Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, naaşının Minareliköy Kabristanlığı’na defnedileceğini  açıkladı. 

Basın Subaylığı, Polis Örgütü’nün kuruluşunun 58’inci yıl dönümü ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında planlanan; bugünkü polis korteji ve  yarınki resepsiyon ile 3 Temmuz’daki polis Halk Koşusu’nun iptal edildiğini  de duyurdu.

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