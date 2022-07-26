Polis Genel Müdürlüğü, dolandırıcılar konusunda vatandaşı uyardı

Polis Genel Müdürlüğü, özellikle emekli ve yaşlı kesimi arayarak dolandırıcılık girişiminde bulunan kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yayımladığı uyarıda, son günlerde bazı kişilerin çeşitli veri tabanları üzerinden elde ettikleri banka müşterilerine ait telefon numaraları ile özellikle emekli ve yaşlı kesimi arayarak; kendilerini, polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttığı ve bu kişilerden “kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının suç örgütleri tarafından ele geçirildiği, hesaplarından kara para aklanmaya çalışıldığı, paralarının güvende olmadığı gibi” senaryolarla bankalardaki paralarını çekip kendilerinin belirttiği hesap numaralarına aktarmalarını istedikleri belirtildi.

Vatandaşın banka hesabının suç örgütleri tarafından ele geçirildiği ve hesabının tehdit altında olduğu yönünde aranması durumunda yapılması gerekenlerin aktarıldığı uyarıda, “Kendisini polis, savcı veya hesabınızın bulunduğu bankanın görevlisi olarak tanıtan şahıslara kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin. Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin. Onların talimatlarına uymayın. Telefonu kapatın ve hemen 155 Polis İmdat hattını veya en yakın polis merkezini arayın. Paranızı size söylenen hesaplara göndermeyin. Şayet göndermişseniz, hemen polis merkezini arayarak gecikmeden olaydan polisi haberdar edin” denildi.

Uyarıda, hiçbir polis, savcı veya banka görevlisinin vatandaştan parasını çekerek başka bir hesaba yatırmasını, havale veya eft yapmasını istemeyeceği vurgulandı.