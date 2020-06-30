Polis Genel Müdürlüğü'nde görev değişimi

Süleyman Manavoğlu Polis Genel Müdürlüğü görevini, Ahmet Soyalan’a törenle devretti

Polis Genel Müdürlüğündeki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme başkanı Narin Ferdi Şefik, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende Polis Genel Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Soyalan’a rütbesini taktı. Görev süresini tamamlayarak görevi devreden Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na hizmet anısı şildini takdim etti. Görevi devralan Soyalan’ın forsu da göndere çekildi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: HALKTAN KOPUK OLMAYAN BİR POLİS TEŞKİLATI HEPİMİZİN ARZULADIĞI BİR ŞEYDİR

21 Aralık 1963’te Kıbrıs Rum tarafının Enosis hedefi ile hareket etmesi nedeniyle ortaklık devletinin yıkılmasına neden olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk polis teşkilatının bu yıkılış üzerine 30 Haziran 1964’te kurulduğunu belirtti.

Soyalan’ın 11’nci Polis Genel Müdürü (PGM) olacağını kaydeden Akıncı, başarı dileklerinde bulundu.

Soyalan’ın bir hukuk fakültesi diplomasına sahip olduğunu, bunun kendisine ek sorumluluklar yüklediğini ifade eden Akıncı, “Halktan kopuk olmayan bir polis teşkilatı hepimizin arzuladığı bir şeydir” dedi.

KKTC demokratik, laik sosyal hukuk devleti olduğunu ifade den Akıncı, halkın polis teşkilatına güvenmesi gerektiğini ifade etti.

Trafik konusunda polisin de sorumlulukları bulunduğunu, bu konuda çok yol alınması gerektiğini ifade eden Akıncı, “Vatandaş direksiyon başına geldiğinde polisimizin varlığını hissetsinler” dedi.

Narkotiğin de toplumun önemli yaralarından bir tanesi olduğunu ifade den Akıncı, “Örgütlü suçlara karşı polisimizin mutlaka çok daha büyük bir çaba içerisinde olması gerekiyor” dedi. Akıncı, bugüne kadar çok başarılar elde edildiğini ancak bunun yanında daha başarılması gereken çok işler bulunduğunu belirtti.

Polise devlet olarak de destek olunması gerektiğini kaydeden Akıncı, Devletin bütçesiyle yardımcı olması gerektiğini belirtti. Akıncı, Manavoğlu’ndan edindiği bilgiye göre, 2 bin 718 kadrodan 676 adetinin boş, itfaiyede 282 kadrodan 66’sının boş olduğunu kaydetti.

Ülkede yüksek binalar bulunduğunu, bir yangın durumunda müdahalede bulunacak araçlar konusunda da tedarikli olunması gerektiğini vurgulayan Akıncı, olumsuz bir şey yaşanmadan bunların tedbirlerini alabilmeliyiz” dedi.

Polis teşkilatında yabancı dil sahibi olan insan sayısının az olduğunu kaydeden Akıncı, “Yabancı dil eğitimi ihmal edilmemelidir” şeklinde konuştu.

ALTAN ER: SOYALAN’IN GÖREVİNİ EN İYİŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİNE İNANCIM TAM

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Manavoğlu’nun ülkenin hemen hemen her köşesinde, PGM’nin her kademesinde görev yaparak, görevinin gerektirdiği bilgi birikimini edinerek göreve geldiğini, Manavoğlu’nun polisliği bir meslekten daha çok yaşam tarzı olarak gördüğünü, beş yıllık PGM görevinde özveri hizmet anlayışıyla, mesai tanımadan görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

“Kendisiyle çok yakın çalıştığımız bir yıllık süre boyunca, Manavoğlu’nun sahip olduğu kişisel özellikleri, mutlak itaat ruhunu, kuruma olan sadakatini, aidiyet duygusunu, amirlerine olan bağlılığını, disiplin anlayışını ve profesyonelliğini çok yakından gözlemle fırsatı buldum” diyen Er, Manavoğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

PGM görevini devralan Ahmet Soyalan’ın, Lefkoşa Polis Müdürü olarak elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle PGM görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inancının tam olduğunu ifade eden Er, Soyalan’a ve PGM birinci ve ikinci yardımcısına yeni görevlerinde başarılı diledi.

PGM’de başarının en büyük payın teşkilat mensuplarının tümünün olduğunu kaydeden Er, “Sizlere güveniyor ve başarılarınızın devamını bekliyorum” dedi.

Altan Er, PGM’nin kuruluşunun 56’ncı yılını da kutladı.

MANAVOĞLU: POLİS-HALK DAYANIŞMASINI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK GAYRETİ İÇİNDE OLDUM

Polis Genel Müdürlük görevini devreden Süleyman Manavoğlu, Genel Müdürlük görevinde, özellikle halkla bütünleşme ve polis-halk dayanışmasını en üst düzeye çıkarmak gayreti içinde olduğunu, Kurumu çağdaş polis örgütleri seviyesine taşımak için her çabayı sarf ettiğini kaydetti.

Manavoğlu, “Başarı hepimizin başarısıdır. Başarı varsa hiç şüpesiz ki en tepeden en alta kadar görev yapan tüm meslektaşlarımın katkısı büyük olmuştur. Bu onurlu ve sorumluluğu büyük makamı devralan değerli meslektaşım sayın Ahmet Soyalan’nın, yeni atanan Polis Genel Müdür 1’nci yardımcısı Eybil Efendi’nin ve 2’nci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu’nun örgütü bıraktığım yerden çok daha ilerilere taşıyacaklarından en ufak bir şüphem yoktur” dedi.

Çalışmalarına da değinen Manavoğlu, örgüt olarak iletişimde en son teknolojiye geçilmesi, personel sayısının artırılması, personel nakil işlemleri de dahil personelin özlük haklarının iyileştirilmesi, araç gereç sayısının artırılması ve polis örgütünün bina yönünden modernize edilmesi yönünde her çabayı sarf ettiğini bildirdi.

Manavoğlu, Polis Okulu Binası’nın tamamlandığını, Geçitkale, Demirhan Ve Gönyeli Karakolları için yeni binalar yapıldığını, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi ve Güzelyurt ilçesinde itfaiye şubelerine yeni binalar yapıldığını, personelin yurt içinde ve yurt dışında egitimi için kurslar düzenlendiğini, eğitim ve sağlık kurumları ile örgüt arasında işbirliği anlaşmaları imzalandığını, kent güvenlik yönetim sisteminin Lefkoşa ve Girne ilçelerinde kurulmaya başlandığını Temmuz ayında sistemin faaliyete konmasını temenni ettiğini söyledi.

Ülkenin kanayan yarası uyuşturucu ve trafik kazaları ile mücadelede yoğun çaba harcadıklarını, özellikle organize suçların meydana çıkarılması için son derece önemli olup polise yetki verecek yasa tasarıları tarafımızdan hazırlanıp yasalaşması için başbakanlığa sunulduğunu kaydeden Mannavoğlu,

Polis Emeklileri Derneği ile geçmişte de var olan işbirliğinin devamı için de özen gösterdiğini kaydetti.

SOYALAN: POLİS ÖRGÜTÜNÜ DAHA İLERİ TAŞIMAK İÇİN TABANDAN GELEN İSTEK VE SIKINTILARI GÖZ ARDI ETMEYECEĞİM

PGM görevine atanan Soyalan ise konuşmasında “günün koşullarına göre, sürekli kendini yenileyen örgütümüz, gerçekleştirdiği reformlar sayesinde devlet kurumları içerisinde kurumsallaşma adına en güzel örneği sergilemiştir. Görevim süresince örgütümün daha ileri seviyeye taşınabilmesi için gerekli reform çalışmalarının devam edeceğini buradan müjdelemek isterim. Polis örgütünü daha ileri taşımak için tabandan gelen istek ve sıkıntıları göz ardı etmeyeceğim” dedi.

Manavoğlu’nun eğitim, teknolojik yapılanma, bina ve yeni yasal düzenlemelerle ilgili pek çok olumlu ve başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Soyalan, suçla mücadelede önceliklerine yer verdi.

Toplum destekli bir polislik anlayışıyla, suçun işlenmeden önlenmesi prensibi ile hareket edeceğini kaydeden Soyalan, suçun önlenmesinde kent güvenlik sitemleri (mobese) gibi teknolojik olanaklardan faydalanılacağını belirtti.

TERFİLER VE ÖZLÜHK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÖNCELİĞİMİZ ARASINDA

Soyalan şöyle devam etti:

“Yolsuzlukla mücadelede geçmişte olduğu gibi, çıkar amaçlı suç gruplarının üzerine kararlılıkla gitmek, hizmet içi eğitimlere devam ederek polisimizi geliştirmeye ve eğitmeye devam etmek, örgütümüzün ihtiyacı olan yasal düzenlemeleri yapmak, polis teşkilatında, yönetici kadrolarında yedi yıldır yapılamayan terfilerin yapılabilmesi sağlamak, polis mensuplarının hak ettiği özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarının önceliklerimiz arasında olduğunu vurgulamak isterim”.