Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Polis Genel Müdürlüğü, “bir kadına tecavüz olayı"nın polis tarafından kapatıldığı iddialarının yanlış olduğunu belirterek, başlatılan tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü, Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya ve bazı yazılı basın yayın organlarında; “2022 yılı Temmuz ayı içerisinde bir kadına tecavüz olayı iddiasına yönelik polisin olayı kapattığına ilişkin” kamuoyunu hatalı ve yönlendirilmiş haberlerin yer aldığına işaret edildi.

“Polis tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir” denilen açıklamada, olayın polisin bilgisine gelmesinin hemen ardından olaya karıştığı tespit edilen bir şahsın olayın hemen akabinde GKRY bölgesine geçtiğinin tespit edildiği ve 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde zanlının “KKTC makamlarına iade edilmesi” yönünde gerekli girişimin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, alınan 01.09.2022 tarihli cevapta özetle; “Söz konusu şahsın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, 21.07.2022 tarihinde Lefkoşa’daki bir kara geçiş kapısından Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı ve söz konusu tarih itibariyle yurt dışına çıkış yaptığına ve/veya izlendiğine dair bir kanıtın olmadığı” ifade edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Polis Teşkilatının, halkımıza hizmet için 7/24 görevinin başında olduğunu, halkımızın huzur ve güvenliğinin sürdürülmesinde hiçbir kimseye ve zümreye ayrıcalık yapılmadan hakkaniyet içinde görevine devam etmekte olduğu bilinmelidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.