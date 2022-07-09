Polis Genel Müdürlüğü'nden sahte dolar uyarısı

Polis Genel Müdürlüğü, Girne’de toplam 22 bin 700 sahte ABD Dolarının tedavüle sürüldüğünü açıklayarak, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülmüş olabileceğini kaydetti ve aşağıda verilen seri numaraları ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsinden para bulunanların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 06 – 08 Temmuz tarihleri arasında iki kişinin tasarrufunda bulunan sahte paraların seri numaraları şöyle: “KK11264874CK11, KK11264873CK11, KB53287295KB2, KB53287296KB2, KL91537269BL12, KL91537270BL12, KL91537268BL12, KK11264875CK11, KL91537521BL12, KL91537520BL12”.

Açıklamada, “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.