Polis Genel Müdürlüğü’nden açıklama

Polis Genel Müdürlüğü, bir vatandaşın tanıdığının vize işlemleri için gittiği Polis Genel Müdürlüğü’nde, görevli polislere sesini yükseltmesi neticesinde talebinin yerine getirildiği yönündeki sosyal medya paylaşımının mesnetsiz olduğunu açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Facebook sosyal paylaşım sitesinde kişisel hesabından paylaşımda bulunan bir vatandaşın, bir tanıdığının vize uzatma işlemleri için Polis Genel Müdürlüğü’ne geldiğini ve sırasıyla yetkililerle görüşmesine rağmen vize uzatma işleminin yapılmadığını ancak görevli polislere sesini yükseltmesi neticesinde talebinin gerçekleştirildiği yönünde mesnetsiz ve Polis Genel Müdürlüğü personelini küçük düşürücü bir paylaşımda bulunduğu görülmüştür.

konusu şahsın paylaşımında belirttiği şekilde bir olay vuku bulmamış olup, söz konusu şahsın müracaatı değerlendirilerek yasaların verdiği yetki çerçevesinde vize uzatma işlemi görevli polislerimiz tarafından gerçekleştirmiştir.

Görüleceği üzere bazı kimselerin toplum nazarında kendilerini ayrıcalıklı göstermek pahasına, görevini layıkıyla yapan kamu görevlilerini değersizleştirerek yakışık almayan bir davranış sergiledikleri görülmektedir.

Polis Teşkilatı ilkeli duruşu, vakar ve onurlu görev anlayışı ile görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde vazifesinin başında olduğunu kamuoyunun bir kez daha bilgisine getiririz.”