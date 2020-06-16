Polis Genel Müdürlüğüne Soyalan atandı

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapılan yeni atamaları duyurdu.

Duyuruya göre;

‘Görev süresi dolarak emekliye ayrılacak olan PGM Süleyman Manavoğlu’nun yerine Lefkoşa Polis Müdürü Sn. Ahmet SOYALAN Polis Genel Müdürü mevkiine 01.07.2020 tarihinden itibaren atanmıştır.

Güzelyurt Polis Müdürü Sn. Eybil EFENDİ Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı mevkiine 01.07.2020 tarihinden itibaren atanmıştır.

Polis Okulu Müdürü Sn. Hüseyin SAĞIROĞLU Polis Genel Müdürü 2’ inci mevkiine 01.07.2020 tarihinden itibaren atanmıştır.’