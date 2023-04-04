Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye törenle rütbeleri takıldı

Polis Genel Müdürlüğü'ne atanan Kasım Kuni'ye, bugün düzenlenen törenle rütbeleri takıldı.

Polis Genel Müdürlüğü Eybil Efendi Konferans Salonu'nda yer alan törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ile İlçe Polis ve PGM-Bölüm Müdürleri katıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin özgeçmişinin okunmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından Kasım Kuni’ye rütbeleri takıldı.

-Kuni: "Bu onurlu göreve atanmmamdan dolayı gururluyum"

Törende konuşan Kasım Kuni, Polis Genel Müdürlüğü görevine kendisini layık gören ve atayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile devlet büyüklerine şükranlarını sundu.

onurlu göreve atanmaktan dolayı duyduğu gururu dile getiren Kuni, “Bu kutsal ve şerefli görevin sorumluğunu omuzlarında taşıyacağından kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Kuni, bireysel ve örgütsel suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmek maksadıyla Polis Örgütüne, insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli ve evrensel değerlere açık polis mensupları yetiştirerek, Polis Örgütünde her kademede görev yapan tüm personeli ile birlikte, üstün görev anlayışı ve disiplin içerisinde çalışarak halka hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

-Topaloğlu: "PGM'nin araç gereç ve teknik donanımını güçlendirmeye devam edeceğiz"

GKK Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ise, devlet büyüklerinin de onayı ile Polis Genel Müdürü mevkiine atanan Kasım Kuni’nin bu görevi layıkıyla yapıp, Polis Genel Müdürlüğü'nü en iyi şekilde temsil edeceğine ve daha ileriye taşıyacağına dair inancının tam olduğunu belirtti ve Kasım Kuni’yi tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için Polis Genel Müdürlüğü'nün tüm birimlerinin araç gereç ve teknik donanımla güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Topaloğlu, görev yapan tüm kademelerdeki polis mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.