Polis Girne’de iki kişiyi uyuşturucu, 3 kişiyi de kaçak elektronik nargile bulundurmaktan tutukladı

Girne’de 2 kişi uyuşturucu, 3 kişi de kaçak elektronik nargile bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Umut Operasyonu” kapsamında, M.A.S. (E-22) ve Z.B.’nin (E-23) kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir hap, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1825 Euro, 300 Dolar ve 2 bin 60 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslarsa tutuklandı.

-Girne’de kaçak nargilede

Öte yandan, Girne’de 67 adet kaçak elektronik nargile bulundu. Meselede zanlı görülen 3 kişi tutuklandı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından, G.A.(E-31) ve M.A.A.’nın (E-26) tasarruflarında ithali yasak ve gümrüksüz olan muhtelif markalarda 67 adet elektronik nargile tespit edilerek emare olarak alınırken, bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen D.D.(E-36) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.