Polis haberleri...

Gazimağusa'da bir iş yerinde dün E.E (E-35) ve A.A (E-42), kendilerine kiralanacak evin zamanında kiralanmamasından ötürü zarar ettikleri gerekçesiyle Ashkan Khaiyati Denkharghan’ı darp edip boğazındaki kolyenin kopmasına sebep olduktan sonra ofis masası üzerinde bulunan Denkharghan’a ait kol saatini çalıp olay yerinden ayrıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa’da uyuşturucu ve kanunsuz ateşli silah bulunduran şahıs tutuklandı

Öte yandan Gazimağusa’da, dün gece 02.40 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.A’nın (E-39) tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 50 adet (MDMA türü extacy) uyuşturucu madde içeren hap, yaklaşık 45 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu, iki adet 9 mm. çapında tabanca, bir şarjör ve 9 mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi

Dün gece 22.00-02.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 550 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 227 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 28 araç trafikten alıkonuldu.

-3 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen Uğur İlgün bulundu

Gazimağusa’da sakin ve 3 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen Uğur İlgün (E-32) bulundu.



Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.