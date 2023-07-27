Polis haberleri...

Ozanköy’de 23 Temmuz’da evinin avlusunda ölü bulunan Robert Slack’ın (E-84) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı ve ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi.

Polis açıklamasına göre, olayla ilgili soruşturma davam ediyor.

-Çalışan tarafından hırsızlık… 2 tutuklu

Ozanköy’de faaliyet gösteren bir emlak ofisinde satış danışmanı olarak çalışan N.J.W (K-60)’nın, Ekim 2022 - Haziran 2023 ayları arasında yapmış olduğu emlak satışları karşılığında müşterilerden temin ettiği toplam 9 bin 824 Stg komisyon ücretini, şirket direktörüne teslim etmeyip çaldığı tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.B’nin (E-36) tutuklandığı kaydedildi.

-Kaçak avlanan iki kişi tutuklandı

Güzelyurt-Doğancı arasında, 25 Temmuz 23.30 sıralarında, O.M (E-37) ve C.T (E-30) kullanımlarındaki araçla kanunsuz avlandıkları sırada av koruyucusu tarafından tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahısların tutuklandığı, avlanmada kullandıkları araç, 5 av tüfeği, 1 projektör ve kafa lambasının emare olarak alındığı belirtildi.

-Sahte kulak numaralı hayvan satışı yapan şahıs tutuklandı

Cihangir’de faaliyet gösteren bir mezbahaya Ekim 2022 - Haziran 2023 ayları arasında D.S’den (E-30) satın alınarak getirilen iki tosunun kulak numarasının aynı olduğu tespit edilmesi üzerine, Polis, Veteriner, Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından D.S.’ye ait Boğaziçi’ndeki ağılda yapılan kontrolde, ağılda bulunan başka iki tosunun da kulak numaralarının 2019 yılındaki ineklere ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, söz konusu 4 tosun emare olarak alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Haspolat’ta iş kazası…

Haspolat’ta dün saat 12.30 sıralarında bir mermer fabrikasında çalışan Hüsnü Arıca (E-58), fabrikada kırık mermerleri aldığı sırada mermer kaldırma makinesinin otomatik çalışması sonucu, makine ile palet tahtalarının arasına sıkışarak yaralandı.

Arıca’nın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, iki omuzu, sağ dirseği ve sol bacağında kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde gözlem altında tutulduğu belirtildi.

-Alayköy’de trafik kazası…

Alayköy’de, bu sabah 06.30 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 1’inci kilometresinde Abdusselam Manga (E-41), yönetimindeki TMM 671 plakalı araç Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Adem Kızıltepe yönetimindeki HZ 029 plakalı aracı geçecekken, dikkatsizliği sonucu HZ 029 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan HZ 029 plakalı araç sürücüsü Adem Kızıltepe ve araçta yolcu olarak bulunan Yulıus Adekunle Adetunji ile TMM 671 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ana Alexcess (K-19), Aigul Milikova (K-25), Kim Anzhelika(K-20) ve Lebedeva Elizaveta (K-20)’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Adem Kızıltepe ve Yulius Adekunle Adetunji taburcu edildi.

Diğer şahısların tedavilerinin halen sürdüğü açıklandı.