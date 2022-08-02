Polis haberleri... Alsancak'ta yaşamını yitiren Unan'ın ölüm sebebi kalp krizi

Alsancak’ta önceki gün yaşamını yitiren Arif Unan’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Alsancak’ta, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Arif Unan’ın (E-55) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Alkollü şahıs düşerek yaralandı

Karaman köyünde sakin Michael Kalmar (E-69) alkollü şekilde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip düştü ve başını yol kenarında bulunan beton duvara çarpıp, yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.