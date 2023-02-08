Polis haberleri… Bostancı’da sakin 70 yaşındaki Ali Çelik yaşamını yitirdi

Bostancı’da sakin 70 yaşındaki Ali Çelik dün ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Çelik’in, doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin, “koah rahatsızlığına bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

-Demirhan’da hırsızlık… 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir markete 31 Ocak ve dün, müşteri olarak giden L.C.A.’nın (K-33), market içerisinden toplam değeri 468 TL olan bir kutu traş bıçağını, H.G.’nin (K-46) ise toplam değerleri 520,75 TL olan kozmetik ve kişisel bakım ürünü çaldığı belirlendi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İskele’de sakin Khakberdyev bulundu

3 Şubat’tan beridir kayıp olduğu bildirilen İskele’de sakin Begench Khakberdyev (E-41) bulundu.