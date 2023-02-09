Polis haberleri… Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde , Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, H.K.’nin (E-39) tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet A4 kağıt, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen S.K.’nin (E-64) tasarrufunda ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet kağıt bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Gazimağusa’da sahte belge düzenleyerek, tedavüle sürmekten bir kişi tutuklandı

Girne’de, 2 Şubat tarihinde, H.S.’nin (E-38), bir şirket adına sahte olarak hazırladığı mühür ile kendi adına düzenlediği Serbest Meslek Maaş Bordrosu ve 2021-2022 Mali Yılı Kesit Mizanı belgelerini yetkisi olmadığı halde mühür ile kaşeleyip, çek hesabındaki meblağı yükseltmek amacıyla sahte olarak, düzenlenmiş belgeyi bankaya vererek, tedavüle sürdüğü tespit edildi. H.S. tutuklandı.

-Alayköy’de müstahdem tarafından hırsızlık

2023 yılı Ocak ayı içerisinde, Alayköy’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan A.H.’nin (E-29), şirket adına başka marketlere pazarladığı toplam değerleri yaklaşık 10.000 TL olan gıda ürünlerini pazarladığı marketlerden geri aldığı halde şirkete teslim etmeyip, çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Demirhan’da hırsızlıktan bir kişi tutuklandı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete 4 Şubat’ta alışveriş için giden B.B.’nin (K-23), marketten parfüm çaldığı tespit edildi. B.B. tutuklandı.

-Çatalköy’de tedbirsizlik sonucu yangın

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir garajda çalışan Ö.A.’nın (E-32), dün sabah, iş yerinin sınırları içerisinde bulunan alana, yanan odun kömürlerini dökmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sonucunda, tamir amaçlı orada bulunan kiralık bir araç tamamen yandı.

Olayda ihmali görülen Ö.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.