Polis haberleri…

Değirmenlik’te faaliyet gösteren bir şirkette çalışan Mehmet Şirin Çapan (E-53), kalmakta olduğu lojman odası içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Bültenine göre, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da ise kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunnan Efgani Dönmez’in (E-39) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Dönmez’in ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da, dün gece Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.A.’nın (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.O. (E-26) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan E.K.’nin (E-42), 25 Nisan – 25 Haziran tarihleri arasında müşterilere satmış olduğu ürünlere karşılık yazdığı 3 adet tahsilat makbuzunun ek nüshalarını sahteleyerek ve bir adet makbuzu da işyerine yatırmayarak, toplam 3 bin 489,50 TL parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir işyerinden demir kutu içerisinde muhafaza edilen 7 bin 300 TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.Ç. (E-27) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de, bir ikametgahtan dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.A.B. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Bafra’da da bir şahsa ait para cüzdanı içerisindeki bin 150 TL nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-37) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Yıldırım köyünün doğu kısmında bulunan bahçeler mevkiinde meydana gelen yangın sonucu, 12 dönüm anız, muhtelif ebatlardaki damlama lastikleri, sulama boruları ve elektrik kablosu, 4 adet su motoru kayışı, ilaçlama makinesi, akü, 36 adet incir ve 6 adet zeytin ağaçları yandı. Soruşturma devam ediyor.