Polis haberleri… Ogden’in ölüm nedeni “mide kanseri ve oluşan mide kanaması”

Bahçeli’de yaşamını yitiren 67 yaşındaki Norma Susan Ogden’in yapılan otopsisinde, ölüm nedeninin, “mide kanseri ve oluşan mide kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma devam ediyor.
Girne’de dün saat 23.30 sıralarında, C.A.Ç.(E-46), 297 mlgr alkollü içki tesiri altındayken, Girne Antik Limanı’nda karaya bağlı tekne içerisinde, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu patlayıcı madde olan işaret fişeğini ateşleyerek, havaya fırlattı. C.A.Ç. tutuklandı.
-Hırsıza suçüstü
Dün saat 23.00 sıralarında, Ercan Anayolu Yonca Kavşağında bulunan “BinBir Airport Mall” isimli iş yerinde çalışan H.K.(E-59), iş yerine ait kullanılmış ve sökülmüş durumda 2 adet klima dış ünitesini, 6 adet sandalyeyi, 4 adet florasan setini, 4 adet elektrikli çaydanlık ve 1 adet elbise dolabını çaldığı sırada suçüstü tespit edilerek, tutuklandı.