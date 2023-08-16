Polis haberleri… "Tetik Operasyonu" kapsamında bir pompalı tüfek daha bulundu

Gazimağusa’da yapılan “Tetik Operasyonu” kapsamında tutuklanan bir kişinin tasarrufunda bir pompalı tüfek daha bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ağustos’ta yapılan Tetik Operasyonu kapsamında, meselede tutuklu bulunan O.Y.’nin (E-29) tasarrufunda bir pompalı tüfek daha bulunup, emare olarak alındı. Soruşturma sürüyor.

-Yurt dışına çıkmak için başkasının kimliğine bürünen şahıs tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün saat 05.00 sıralarında S.Y.T.’nin (E-18), yurt dışına çıkış yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına çıkarılan kimlik kartını, görevli memura vererek, belgede adı geçen şahsın kimliğine bürünüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. S.Y.T. tutuklandı.

-Çalıntı aracı satın alan kişi tutuklandı

26 Şubat-20 Temmuz tarihleri arasında, Girne’ye bağlı Zeytinlik’te bir ikametgahın önünde park halinde bulunan salon aracın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, 12 Temmuz’da Lefkoşa’da M.E.Ç.’nin (E-28), çalıntı olduğunu bildiği halde bahse konu aracı piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edildi. M.E.Ç. tutuklandı.

-Marketten iki adet krem ve bakım seti çalan iki kişi tutuklandı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette, 11 Ağustos’ta müşteri olarak bulunan A.H.(E-25) ve S.R.’nin (K-25), kozmetik reyonunda satışa sunulan toplam 1314.90 TL değerindeki iki krem ve bakım setini çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Lefkoşa’da sakin Sibel Sınırgeç bulundu

7 Ağustos tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Sibel Sınırgeç bulundu.